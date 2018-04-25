مسلمو ألمانيا يلبسون القلنسوة تضامنا مع اليهود ضد معاداة السامية

أعربت الجالية المسلمة في ألمانيا عن تضامنها مع الطائفة اليهودية في هذا البلد، ودعت إلى لباس القلنسوة (القبعة التقليدية لدى اليهود)، تعبيرا عن تضامنها مع الطائفة اليهودية، وتنديدا بالعنف الذي تتعرض له، وذلك قبيل تنظيم مسيرة تحت شعار: "برلين ترتدي القلنسوة" اليوم الأربعاء.
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في هذا السياق قال بكير أطلس رئيس منظمة الموقف الوطني الإسلامي الذي أعلن مشاركته في المسيرة، إنه لا مكان في ألمانيا لأشخاص يهاجمون أناسا من ثقافات أو أعراق أخرى، مبينا تفهمه لمشاعر ضحايا معاداة السامية، لأن النساء المسلمات المحجبات، يتعرضن هن أيضا إلى هجمات مماثلة وأعمال تحرش.
وتأتي دعوة الجالية المسلمة في وقت حث رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا جوزيف شوستر أبناء طائفته على عدم لباس القلنسوة التقليدية، بسبب حالة القلق المتنامية بشأن هجمات مرتبطة بمعاداة السامية، وذلك وفق مجلة تايم الأمريكية.
وأظهر شريط فيديو نشر الأسبوع الماضي على الانترنت، تعرض شخصين يلبسان القلنسوة إلى الضرب بحزام، كما أشارت المنظمة اليهودية إلى أحداث عنف مماثلة.
وقال شوستر إن الديمقراطية في بلاده معرضة للخطر، إذا لم تكافح ألمانيا ظاهرة معاداة السامية والعنصرية ومعاداة المهاجرين، مشيرا وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية إلى أن مصدر التهديدات هو مجموعات اليمين المتطرف، وبعض المهاجرين المسلمين.