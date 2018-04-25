رائحة بيض عفن تنبعث من أورانوس

كوكب اورانوس، وهو سابع كواكب نظامنا الشمسي تصدر منه رائحة كريهة شبيهة برائحة البيض العفن. وصف أقل مما يستحق القول عنه وفق به هذه الرائحة التي تتسبب بها الغازات التي يصدرها كما يقول العلماء في دراسة لهم نشرت الثلاثاء على موقع الناسا الالكتروني.
فهذا الكوكب الذي هو أبعد كواكب درب التبانة عن الشمس، مغلف بالغيوم التي بقيت سراً كبيراً حتى بعد عقود من مراقبته من قبل محطة الفضاء فواياجور 2.
وتقول هذه الدراسة المنشورة إنه بعد تشريح الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن أورانوس والتي التقطها التلسكوبين في مرصد جيميني في هاواي، توصل العلماء الى أن الغيوم المحيطة بالكوكب تتضمن كبريتيد الهيدروجين. فهذا الغاز موجود على سطح الغيوم وله رائحة كريهة جداً يتجنبها معظم الناس.
لكن لا داعي للقلق، يطمئن العلماء، فإن هذه الرائحة ستتغلب على حواس الانسان. "الاختناق والتعرض لفضاء تصل درجة حرارته الى مئتين مئوية تحت الصفر والذي يتألف بنسبة عالية من غازات الهيدروجين والهيليوم والميثان، فإن تنشق هذه الرائحة سيحتاج لوقت طويل" كما يرى المسؤول عن كتابة هذه الدراسة العالم باتريك إيروين من جامعة اوكسفورد البريطانية.
ويضيف العلماء أن نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين العالية هذه والمفترضة ايضاً على كوكب نبتون قد صعقتهم، إذ ان الامر يختلف مع بقية الكواكب الغازية العملاقة القريبة من الشمس مثل المشتري وزحل حيث غاز الامونيا موجود على سطح الغيوم المحيطة بكل منهما وليس غاز كبريتيد الهيدروجين. فهذه الفروقات في نوع الغازات المحيطة بفضاء الكواكب تثير الكثير من الأسئلة حول تاريخ تكوين الكواكب.