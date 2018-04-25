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موسكو ستسلم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريبا

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موسكو ستسلم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريبا

صورة من أرشيف رويترز لنظام الدفاع الصاروخي إس-400 خلال استعراض عسكري
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reuters
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الأربعاء إن موسكو تعتزم تسليم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا في المستقبل القريب.

وأضافت الوزارة أنها ستفحص صاروخ "توماهوك" الأمريكي الذي حصلت عليه القوات السورية بعد الهجوم الأخير، من أجل تطوير الصواريخ الروسية.، وفقا

ومن جانبه أعلن مصدر عسكرى روسى اليوم الأربعاء، أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة "إس300"، مؤكدا أن هذه المنظومة غير موجودة لدى القوات السورية.

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