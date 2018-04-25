السنغال صديقة الأعمال

هذه واحدة من أجمل قصص النجاح السنغالية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. في هذا الموقع، تتم تعبئة ما يصل إلى 900 طن من الماء والعصير والحليب يوميًا.

اذا نظرنا لاحدث تقرير لتقييم ممارسة أنشطة الأعمال، انضمت السنغال إلى الدول الخمس الأكثر إصلاحًا في جنوب الصحراء الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمؤشر الاستثمار في أفريقيا، أصبحت الدولة واحدة من الوجهات العشر الأكثر جاذبية للمستثمرين في هذه القارة الأفريقية.

تم استثمار ما لا يقل عن 11 مليون يورو في العامين الماضيين في الآلات ذات المعايير الدولية. لا شك أنه بالنسبة لرئيس هذه الشركة، فإن مناخ الأعمال المواتي يحفز نشاطها والسوق.

" بيئة الأعمال هذه تدل على وجود قوة شرائية متغيرة. الديموغرافيات تتغير، ويجب أن نزود السكان بهذه المنتجات الجيدة وبمستويات انتاجية جيدة أيضاً"، يقول ألكسندر الكنتارا، المدير العام لمجموعة KIRENE.

هذا "البطل السنغالي" يطمح الآن الوصول إلى البلدان المجاورة، في المنطقة دون الإقليمية. وقد استثمرت الشركة للتو 20 مليون يورو في قاعدة ثانوية في كوت ديفوار.

"هناك ديناميكية حقيقية في السنغال ادركت أن الرهان الآن هو على المنطقة دون الإقليمية. ومن الضروري التخطيط فيها والآن "، يضيف ألكسندر الكنتارا، المدير العام لمجموعة KIRENE.

الثقة والاستثمار والنمو

السنغال، مكان جيد للقيام باعمال تجارية. هذه هي رسالة APIX - وكالة الاستثمارات والأعمال الرئيسية - التي وضعت قواعد جديدة.

"اليوم بامكانكم تنفيذ كل التدابير والخطوات المتعلقة بإنشاء الأعمال التجارية، ودفع الضرائب، والحصول على تصريح البناء، والإنترنت، ومنصات آمنة، دون مغادرة امكانكم"، يوضح مونتاغا سي، المدير العام APIX.

تبسط الإجراءات الأخرى حياة رواد الأعمال والمستثمرين إلى حد كبير، كانخفاض تكاليف الطاقة، وانشاء مناطق اقتصادية خاصة، أو حزم الحوافز الضريبية.

"نرحب بالمستثمرين، ونرشدهم، وندعمهم، لتأمين عملية الاستثمار الخاصة بهم"، يقول مونتاغا سي، المدير العام APIX.

المحكمة التجارية الجديدة في داكار، أداة جديدة لتحسين مناخ الأعمال في السنغال.

الآن يتم اتخاذ كل القرارات خلال اقل من 90 يوما. مرحلة التسوية إلزامية في كل الإجراءات. تعمل المحكمة مع قضاة قنصليين، أي غير محترفين جاءوا من عالم الشركات.

" انهم قضاة قنصليون يعرفون قطاع التشييد مثلاً. تم التوصل إلى تسوية في الأسبوع الماضي، لأن احد الاختصاصيين شرح لنا الصعوبات في قطاع البناء والتشييد، وهذا ساعد على تسوية القضية خلال اليوم"، يقول ألون ندياي - رئيس مجلس الإدارة ، دكار للمحاماة التجارية.

القطاع المصرفي معني أيضاً. تم إنشاء نظام مشاركة البيانات. انه يساعد على تأمين الاستثمارات وخفض تكلفة الائتمان. باختصار، انه حفز هذه الديناميكية.

"حين ننظر إلى تطور أرقام تمويل الاقتصاد، تُظهر الحقائق الواقعية نمو الثقة بالبنوك ووجود استثمارات محددة مليئة بالثراء والنمو ، يوضح مامادو بوكار سي، رئيس جمعية المصرفيين المحترفين في السنغال.

تشجيع النساء على ريادة الأعمال

تواصل السنغال اجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب، والسنغاليين في الوطن أيضاً. هذه هي حالة سوادو نانج . بعد 20 عامًا في الولايات المتحدة وتجربة رائعة في مجال الفنادق الفاخرة، استثمرت مليوني يورو وفتحت أول فندق بوتيك في داكار.

هذا المشروع الذي اكتمل بتسعة 9 أشهر فقط، اعتمد على خدمات APIX والحوافز التي تقدمها السنغال.

"بامانكم الذهاب إلى APIX في غضون يومين تحصلون على رمز يساعد أصحاب المشاريع الجدد على إعفائهم من الضرائب لمدة 3 سنوات"، تقول سعادو نانج، صاحبة الفندق الفاخر "النخيل" في داكار.

رائدة الأعمال هذه لا تنوي التوقف عند هذا الحد. انها تستعد لتأسيس فندق ثانٍ في وقت قريب جدًا، وترغب بالاستمرار بهذا التوجه والانطلاق من السنغال للتطوير في مكان آخر في إفريقيا.

" حلمي هو توسيع هذا المفهوم في جميع أنحاء أفريقيا. وحث النساء الأخريات أيضاً. أجل، بامكانكن القيام بذلك " تضيف سعادو نان.

تتمتع السنغال، بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، بطموحات كبيرة وتتعهد بمواصلة تعميق الإصلاحات وتحسين قدرتها التنافسية.