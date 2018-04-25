بالفيديو: مراسم تشييع المحاضر والمهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا

وكان البطش، ابن الخامسة والثلاثين ربيعاً، قد اغتيل في كوالالمبور السبت الماضي فيما كان في طريقه لتأدية صلاة الفجر. ونعت حركة حماس الإسلامية البطش قائلة "إنه كان واحداً من أبنائها" ومتهمة الاستخبارات الإسرائيلية "موساد" بتنفيذ عملية اغتياله".

وقال أقارب البطش إن مراسم التأبين تمّت في ماليزيا، وإن الجثمان سيصل إلى قطاع غزة غداً الخميس عبر معبر رفح، وإن الشهيد سيعود برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة الذين كانوا يعيشون معه في ماليزيا.

السفير الفلسطيني في ماليزيا، أنور الأغا، أكد على الخبر يوم أمس معلناً أن "مصر وافقت رسمياً على أن تتم عملية إعادة جثمان فادي البطش إلى قطاع غزة عبر أراضيها، وأن سفارته تلقت الوثائق المطلوبة من السلطات المصرية لإجراء عملية النقل".

أيضاً على موقع يورونيوز:

- ليبرمان: فادي البطش كان يطور دقة الصواريخ الفلسطينية.. ولاعلاقة لنا بمقتله

- اغتيال أكاديمي فلسطيني في ماليزيا حركة حماس تنعيه وعائلته تتهم الموساد

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد صرح في وقت سابق أن إسرائيل سترفض دخول جثمان البطش إلى القطاع وأنها ستتواصل عبر القنوات الخاصة مع الجهات المصرية لمنع هذا الأمر.

التحقيقات لا تزال مستمرة

في السياق، نشرت الشرطة الماليزية نشرت رسمَيْن للمشتبه بهما بعملية قتل البطش التي تمّت في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل الحالي وأعلنت أنهما لا يزالان متواجدان على الأراضي الماليزية.

AP

وقال رئيس الشرطة الماليزية، محمّد فوزي، إن الشرطة عثرت على الدراجة النارية التي استخدمت في عملية اغتيال البطش، وذلك على بعد كيلومترين من موقع الجريمة.

وكان وزير الداخلية الماليزي، أحمد حميدي، قد أعلن يوم أمس، "أن الجناة من دولة شرق أوسطية، وهم يقومون بعمليات سرية في عدة بلدان لحماية مصالح الدولة التي ينتمون إليها".