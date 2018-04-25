18 قتيلا على الأقل في حريق بئر نفطية في إندونيسيا

"يعتبر التعليم بالنسبة لمشاريعنا أمرا ضروريا،حيث قمنا بالعديد من الأنشطة في أحياء مولنبيك جميعها،حيث يلتقي الأشخاص وبذلك تنكسر المسافات ما بين الأحياء،بين الضواحي، يحذوني اقتناع كبير أن لدينا العديد من الطاقات،على الصعيد الثقافي والرياضي،حيث إن مولنبيك تفتخر بالعديد من الشباب ممن عبرت شهرتهم الآفاق."

فرانسواز سيبمانز عمدة بلدية مولنبيك