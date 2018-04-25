ذكرت السلطات الأندونيسية الأربعاء أن حريقا شب في بئر نفطية في إقليم اتشيه بشمال غرب البلاد أودى بحياة 18 شخصا على الأقل وأصاب 41 مع تدافع الناس لتعبئة النفط بعد أن فاضت البئر.
18 قتيلا على الأقل في حريق بئر نفطية في إندونيسيا
18 قتيلا على الأقل في حريق بئر نفطية في إندونيسيا
وكافح رجال الإطفاء طول اليوم لإخماد الحريق وواصلوا العمل بعد أن خيم الظلام.
وتم نقل عشرات المصابين بحروق إلى المستشفى في العاصمة الإقليمية باندا اتشيه بعد ساعات من اندلاع الحريق.
وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من أثر الكوارث "انتشر الفزع بن الناس لأن الحريق شب في منطقة سكنية".
واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعدما فاضت البئر التي يبلغ عمقها 250 مترا بالنفط وتجمع السكان لتعبئته.
ونشر نوجروهو في وقت سابق صورا على وسائل التواصل الاجتماعي توضح النيران المتصاعدة من منازل وأشجار ورجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق في المنطقة وقرويين يتابعونهم.
وقال روبرت إم. في. دوماتوبون المتحدث باسم شركة بي. تي بيرتامينا إي. بي التابعة لشركة بيرتامينا النفطية المملوكة للدولة "هذا حفر غير قانوني.
"إنها بئر محفورة جيدا ويديرها سكان هناك. من المرجح أن تقع مثل هذه الحوادث لأنهم لا ينتبهون إلى عناصر تتعلق بالسلامة".
وتوفر بيرتامينا، ولها عمليات في المنطقة، معدات للمساعدة في السيطرة على الحريق. وجرى نشر ثماني عربات إطفاء على الأقل لإخماد النيران.
وقال قائد الشرطة في المنطقة أن الحريق ربما شب بسبب شخص يدخن.
وقال المسؤول بالشرطة واهيو كونكورو "نشتبه في أن شخصا كان يدخن".