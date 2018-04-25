أفصح رجل الأعمال فيل هوغمان ليورونيوز عن اقتراحه بشأن استخدام الطائرة البرمائية ذات التصميم السوفياتي والمستخدمة من قبل البحرية الروسية حتى التسعينيات كناقلة ركاب في أوروبا. وحدد هوغمان إمكانية استخدامها بين تالين وهلنسكني في رحلة لن تتجاوز النصف ساعة وبتكلفة فردية تصل إلى 100 يورو.
تعرف على السفينة الطائرة المستخدمة من قبل البحرية الروسية
تعرف على السفينة الطائرة المستخدمة من قبل البحرية الروسية
صاحب شركات سي وولف اكسبر أقر بالتكلفة الباهظة للرحلة ولكنه ذكر أن متعة التجربة وسرعة السفينة الطائرة أمران كافيان لرفع السعر.
وعادة ما تستغرق الرحلة عبر هاتين المدينتين الواقعتين على التوالي في استونيا وفنلندا حوالي ساعتين من الزمن. وتصل سرعة السفينة إلى 200 كيلومتر في الساعة الواحدة.
وستتمكن سفينة من نقل اثني عشر راكبا لكن هوغمان قال إن هناك احتمالا لاحقا "لزيادة" عدد الركاب.
وقال إن الخدمة كان من المقرر إطلاقها هذا الصيف لكن المشاكل المتعلقة بالديناميكية الهوائية تسببت في تأخير.