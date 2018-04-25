واتساب يحدد السن الأدنى المطلوبة كشرط لاستخدامه في الاتحاد الأوروبي

رفع تطبيق واتساب إلى 16 سنة كحد أدنى لاستخدامه داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان 13 سنة في السابق. ويأتي القرار على خلفية "التنظيم الأوروبي الجديد لحماية معلومات المستهلك" التي أعلنت عنها بروكسل مؤخراً.
وفي رسالة نشرها على إحدى المدونات على الانترنت، أعلن التطبيق أن القرار الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بدءاً من الخامس والعشرين من أيار/مايو المقبل وهو سينطبق على كلّ المواطنين الأوروبيين.
وأضافت الرسالة "خلال الشهر المقبل، سيجدد الاتحاد الأوروبي قوانينه المتعلقة بحماية معلومات المستهلك وحياته الخاصة وذلك من أجل مزيد من الشفافية، ولذا سيقوم تطبيق واتساب بتعديل قواعد استخدامه وشروطها ما إن يدخل القانون الأوروبي الجديد حيّز التنفيذ".