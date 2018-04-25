لمَ يُقتل رجال الدين المسيحيون في المكسيك؟

تعاني المكسيك من "وباء" جرائم القتل. لا مفرّ من هذه الخلاصة إذا ما ألقينا نظرة على إحصائيات جرائم القتل هناك. في العام 2017، سجّلت وزارة الداخلية أكثر من خمسة وعشرين ألف حالة قتل، وهو رقم يصفه مراقبون "بالمرعب".

يقول البعض أيضاً إن الرقم الذي قدّمته الوزارة "ملطّف" وإن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.