مصافحة وعناق غير معتاد بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي. كلمات إعجاب متبادلة وقبلات غير مبررة بين الرئيسين.
شاهد: قبلات ومصافحة وعناق بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي
شاهد: قبلات ومصافحة وعناق بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي
الأمر أثار مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من قام بقص المقطع الذي يقوم فيه دونالد ترامب بإزالة أتربة عالقة على كتف إيمانويل ماكرون. وهذا ليس كل شئ بل ينهي المشهد، أمام كاميرات الصحافيين الذين أتوا من كل حدب وصوب لتغطية اللقاء في البيت الأبيض، بكلمة "أحبه كثيرا حقا".
زيارة ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية تدخل الخميس يومها الثالث دون الكشف عن قرارات مصيرية كان ينتظرها العالم عامة والشرق الأوسط خاصة على أحر من الجمر.