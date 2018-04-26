المحتجون في أرمينيا يطالبون بتولي نيكول باشينيان رئاسة الحكومة

أكد المحتجون في العاصمة الأرمينية يريفان دعمهم لزعيم المعارضة نيكول باشينيان لتوليه منصب رئيس الحكومة.

فيما أفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرلمان أرمينيا يوم الخميس أن البرلمان سينتخب رئيسا جديدا للوزراء في الأول من أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر بعد اختيار رئيس الوزراء أن تجري أرمينيا، التي تعاني أزمة سياسية منذ أسبوعين، انتخابات برلمانية.