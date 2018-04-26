أدانت محكمة في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية نجم الكوميديا المخضرم بيل كوسبي، بالاعتداء الجنسي، ليواجه عقوبة بالسجن تصل لعشر سنوات لكل من التهم الثلاث التي أدين بها.
إدانة الممثل الأمريكي بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي
إدانة الممثل الأمريكي بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي
واستهل المحلفون أعمالهم بإعادة سماع شاهد من شهود الدفاع الذي ذكر أنه سمع جهة الاتهام أندريا كونستاد تقول مصادفة أنها تحبك مكيدة لشخص معروف بهدف الحصول على الكثير من المال.
وقد ترتب على هيئة المحلفين، المؤلفة من 7 رجال و5 نساء، إعادة النظر في شهادة مارغريت جاكسون عند انعقاد المحكمة يوم الخميس، بعد الفشل بإصدار الحكم في اليوم الأول رغم أن المداولات استمرت لمدة 10 ساعات.
وجاء قرار المحكمة بعد سنوات من توقيف كوسبي وبدء محاكمته، إذ تقدمت عشرات النساء بشكاوى تتهمه بالاعتداء الجنسي والتحرش والاغتصاب. ووصل عدد المدعيات إلى أكثر من 50 مدعية، أبرزهن الموظفة في جامعة تامبل الأميركية أندريا كونستاند التي قالت إن كوسبي خدرها واعتدى عليها عام 2004، وهي الشهادة الأساس التي دفعت هيئة المحلفين إلى اتخاذ قرارها اليوم.
فيما بدأت هيئة المحلفين وزن الاتهامات التي يمكن أن تودع كوسبي في السجن إلى نهاية حياته، تعرض محاموه لانتقادات لما وصفه البعض بمحاولة فاضحة للنساء "ضحية العار" اللاتي وجهن الاتهامات ضده.
في دفوعاتهم النهائية بعد أسبوعين من مراجعة الشهود، أطلق محامو كوسبي هجوما مدمرا على كونستاند وخمس نساء أخريات أخبرن هيئة المحلفين أن نجم التلفزيون السابق قام بتخديرهن والاعتداء عليهن.