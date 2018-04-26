بالفيديو: القوات الجوية الصينية تطوّق تايوان في ختام مناورات عسكرية كبرى تجريها الصين

قال سلاح الجو الصيني إن مقاتلاته الحربية حامت حول تايوان يوم الخميس في أحدث مناورة ضمن سلسلة تدريبات وصفتها تايوان "بالترهيب العسكري".

وتايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها تشكل إحدى القضايا الشائكة بالنسبة للصين ونقطة صدام عسكري محتملة.