الملياردير الأمريكي شهيد خان يقترب من شراء ملعب ويمبلي

يجري الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مفاوضات لبيع ملعب ويمبلي اللندني الشهير الذي يستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي للملياردير الأمريكي الباكستاني شهيد خان الذي يملك نادي جاكسونفيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وأكد متحدث باسم الاتحاد يوم الخميس أن الاتحاد تلقى عرضا لبيع الملعب بينما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.40 مليار دولار).

وتقضي خطة البيع باستمرار ملعب ويمبلي في استضافة المباريات الهامة بما في ذلك مباريات المنتخب الإنكليزي ونهائي كأس انجلترا فيما عدا شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني لتعارض هذه المواعيد مع جدول مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال خان في بيان إن العرض الذي تقدم به ليس خطوة لانتقال جاكسونفيل جاغوارز إلى لندن بصفة دائمة. ويلعب الفريق مباراة واحدة في الموسم بدوري كرة القدم الأمريكية على ملعب ويمبلي منذ العام 2013.

وأضاف خان الذي يمتلك أيضا نادي فولهام المنتمي للدرجة الثانية في انجلترا "الصفقة ستوفر لجاغوارز أصلا جديدا في غاية الأهمية ومصدرا محليا للدخل الأمر الذي سيعزز استثماراتنا في لندن.

"الأخبار التي بثت اليوم لن تغير شيئا من تصوراتنا إزاء استقرار طويل الأمد لجاغوارز في جاكسونفيل (في الولايات المتحدة) ولن تغير شيئا من الأهداف التي وضعناها لوسط المدينة (حيث مقر الفريق)".