الملياردير الأمريكي شهيد خان يقترب من شراء ملعب ويمبلي

يجري الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مفاوضات لبيع ملعب ويمبلي اللندني الشهير الذي يستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي للملياردير الأمريكي الباكستاني شهيد خان الذي يملك نادي جاكسونفيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.
وأكد متحدث باسم الاتحاد يوم الخميس أن الاتحاد تلقى عرضا لبيع الملعب بينما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.40 مليار دولار).
وتقضي خطة البيع باستمرار ملعب ويمبلي في استضافة المباريات الهامة بما في ذلك مباريات المنتخب الإنكليزي ونهائي كأس انجلترا فيما عدا شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني لتعارض هذه المواعيد مع جدول مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.
وقال خان في بيان إن العرض الذي تقدم به ليس خطوة لانتقال جاكسونفيل جاغوارز إلى لندن بصفة دائمة. ويلعب الفريق مباراة واحدة في الموسم بدوري كرة القدم الأمريكية على ملعب ويمبلي منذ العام 2013.
وأضاف خان الذي يمتلك أيضا نادي فولهام المنتمي للدرجة الثانية في انجلترا "الصفقة ستوفر لجاغوارز أصلا جديدا في غاية الأهمية ومصدرا محليا للدخل الأمر الذي سيعزز استثماراتنا في لندن.
"الأخبار التي بثت اليوم لن تغير شيئا من تصوراتنا إزاء استقرار طويل الأمد لجاغوارز في جاكسونفيل (في الولايات المتحدة) ولن تغير شيئا من الأهداف التي وضعناها لوسط المدينة (حيث مقر الفريق)".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن خان، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 7.2 مليار دولار، مستعد لدفع ما يزيد على 500 مليون جنيه إسترليني.
وسيسمح للاتحاد الإنكليزي الاحتفاظ بمشروع ويمبلي للسياحة والضيافة الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني.
وأعيد بناء ملعب ويمبلي الذي يتسع لنحو 90 ألف متفرج بتكلفة 757 مليون جنيه استرليني في نفس موقع الملعب القديم الذي شهد فوز انكلترا بكأس العالم في العام 1966.
وافتتح الملعب الجديد في 2007. وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في يناير كانون الثاني الماضي إنه سيسدد هذه الديون بحلول 2024. وقدرت صحيفة إيفننغ ستاندرد هذه الديون بنحو 142 مليون جنيه استرليني.
وسيتيح مبلغ الصفقة للاتحاد الإنكليزي فرصة الاستثمار في تنمية كرة القدم في قواعد اللعبة في انجلترا وبصفة خاصة ما يتصل بالملاعب مع إبعاد المزيد من المباريات الخاصة بمنتخب انكلترا عن نطاق العاصمة وهي الخطة التي تم تنفيذها بالفعل.
وقلل الفي كرو، أحد مشجعي جاغوارز ومؤسس مدونة بيغ كات كانتري التي تغطي أخبار الفريق، من أهمية الأخبار التي توقعت أن تكون الصفقة تمهيدا لانتقال الفريق بصفة دائمة إلى لندن.
وقال "أعتقد أن الإشارات بشأن انتقال جاغوارز إلى لندن ما هي إلا افتراضات سابقة لأوانها.
"ضخ خان استثمارات كبيرة في المناطق التي تحيط بملعب الفريق في جاكسونفيل مع خطط لتطوير مناطق أخرى ولهذا فسيكون الأمر بمثابة إهدار لملايين الدولارات إذا كانت الخطة النهائية تقتضي انتقال الفريق بعيدا في وقت نبدأ فيه في جني ثمار هذا الإنفاق.
"أعتقد أن المسألة تتعلق باستثمار مهم لخان يمكن أن يجني منه أرباحا وفيرة".