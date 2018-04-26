مدد الاتحاد الأوروبي الخميس حظر الأسلحة على ميانمار بعد انتهاكات لحقوق الإنسان هناك في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لفرض عقوبات ضد عدد من مسؤولي الجيش.
الاتحاد الأوروبي يمدد حظر الأسلحة على ميانمار
الاتحاد الأوروبي يمدد حظر الأسلحة على ميانمار
وقال مجلس الاتحاد إن الحظر يشمل أسلحة وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها في القمع ومنح التدريبات العسكرية والمنتجات التي تستخدم لمراقبة الاتصالات.
وأضاف المجلس أنه اتفق على إطار للعقوبات التي ستفرض على عدد من مسؤولي القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح المجلس أن العقوبات على الأفراد ربما تتضمن حظرا للسفر وتجميدا لأصول يمتلكوها.
ويتهم الاتحاد الأوروبي ميانمار بارتكاب انتهاكات "جسيمة ومنهجية" متعلقة بحقوق الإنسان خلال حملة عسكرية في شمال غرب البلاد العام الماضي أجبرت ما يقرب من 700 ألف من الروهينجا المسلمين على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.
ويأتي هذا الإجراء بعد إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وكندا.
وسجنت سلطات ميانمار صحفيين من رويترز أثناء إعداد تقرير عن حملة الجيش ضد الروهينجا، وهما حاليا في سجن في يانجون، وربما يواجهان عقوبة تصل إلى 14 عاما في حالة إدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار.
ودعا مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ودول غربية ومؤيدون لحرية الصحافة لإطلاق سراح الصحفيين.