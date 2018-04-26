الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجية لمعالجة "نشر الأخبار الكاذبة "

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لها لمحاربة الأخبار الكاذبة، ويتعلق الأمر بوضع برنامج لما يطلق عليه بالممارسات الجيدة في نطاق نشر الأخبار و إذاعتها و إبلاغها أيضا. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستعد قواعد للممارسات الخاصة بالمعلومات المضللة بحلول يوليو تموز ستتضمن إجراءات لمنع انتشار الأخبار الكاذبة مثل زيادة مراقبة منصات الإعلانات. ويتم ذلك عبرتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مبدأ الشفافية.

كما تطمح المفوضية الأوروبية، إلى إنشاء شبكة أوروبية لتعقب الأخبار والتحقق من مصادر نشرها،عبر تحديد آليات تسهم في محاربة الأخبار الزائفة أولا وتحفيز نشر الأنباء ذات المصداقية.