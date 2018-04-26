نواب في البرلمان الأوروبي يهددون المجر بتفعيل المادة السابعة..تعرف على السبب؟

لا يزال التوتر السياسي قائما ما بين الاتحاد الأوروبي و الحكومة المجرية، وفي جلسة للبرلمان الأوروبي اليوم، ناقش النواب مسألة سيادة القانون وانتهاكها في المجر كما انتقدت حكومة فكتور أوربان ووصفت بأنها لا تحترم حرية التعبير سواء تعلق الأمر بالمنحى السياسي أوالإعلامي. .هذا وتطمح لجنة الدفاع عن الحريات المدنية داخل البرلمان الأوروبي إلى الدعوة إلى تفعيل المادة السابعة ضد بودابيست .

ويجري الحديث حول استخدام المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحرم المجر من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي في حال أقر المجلس بوجود “تهديد واضح بانتهاك لميثاف الاتحاد الأوروبي .وتنص هذه المادة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على آلية معقدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حق التصويت لبلد معين في مجلس الاتحاد، الهيئة التي تجمع كل الدول الأعضاء