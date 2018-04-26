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الاتحاد الأوروبي يضغط على مالطا لمحاربة شبكات غسيل الأموال

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الاتحاد الأوروبي يضغط على مالطا لمحاربة شبكات غسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي يضغط على مالطا لمحاربة شبكات غسيل الأموال
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بعد الكشف عن وجود شبكات غسيل أموال في مالطا، يواصل البرلمان الأوروبي الضغط على الجزيرة من أجل كشف المستور عبر تحقيقات طالب بإجرائها نواب في البرلمان الأوروبي. هذا وسيقوم المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل بالسفر إلى مالطا للمتابعة عن كثب إجراءات تطورات التحقيق بشأن مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا والتي قتلت بسبب ما يقال إنه كان الأمر متعلقا بتحقيقات و تحريات كانت تقوم بها الصحفية المغتالة بشأن تورط شخصيات سياسية في مالطا بشبكات تهريب و غسيل أموال.

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق مالطا إلى إجراء تحقيق شامل بمساعدة دولية في مقتل أشهر صحفية في البلاد كما وافق التكتل على مناقشة حرية الإعلام على الجزيرة.واستدعى رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات محققين أجانب لتحري انفجار السيارة الملغومة الذي أسفر عن مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا التي كتبت عن انتهاكات واسعة النطاق لسيادة القانون وعن الفساد في مالطا.

ومالطا هي أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي لكن يوجد بها قطاع كبير للخدمات المالية.

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