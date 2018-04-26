غوغل تجري تحديثات كثيرة على برنامج "جي ميل"

أجرت غوغل تغييرات واسعة في برنامج "جي ميل 2018"، لتقدم لمستخدميها، الذين بلغ عددهم 1.4 مليار مستخدم، أدوات وميزات جديدة، بما فيها الرسائل المختفية.

أعلنت غوغل عن التغييرات المزمعة يوم الأربعاء الماضي، وهي في متناول معظم المستخدمين من خلال النقر على لوحة الإعدادات في الأعلى واختيار (جرب "جي ميل الجديد").