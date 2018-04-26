غوغل تجري تحديثات كثيرة على برنامج "جي ميل"

أجرت غوغل تغييرات واسعة في برنامج "جي ميل 2018"، لتقدم لمستخدميها، الذين بلغ عددهم 1.4 مليار مستخدم، أدوات وميزات جديدة، بما فيها الرسائل المختفية.
أعلنت غوغل عن التغييرات المزمعة يوم الأربعاء الماضي، وهي في متناول معظم المستخدمين من خلال النقر على لوحة الإعدادات في الأعلى واختيار (جرب "جي ميل الجديد").
للوهلة الأولى، لا يبدو "جي ميل" الجديد مختلفا كثيرا عن البرنامج الذي عرفه العالم لعقد من الزمن. ويتضمن تصميم القرص الدقيق، لوحة جانبية جديدة للرجوع إلى التقويم والمهمات إضافة إلى إشارات إنذار ملونة وكبيرة بشأن الرسائل المشبوهة.
وتبدو التعليمات الأكثر إثارة في الأدوات الجديدة، أنك عندما ترسل رسالة يمكن للمستخدم اتخاذ قرار فيما إذا كان يريدها أن تختفي خلال يوم أو خمسة أيام، إذ تمنحه هذه الأدوات نوع من التحكم لم يكن موجودا سابقا.
كما يوجد خيار إلغاء الرسالة الإلكترونية في أي وقت، حتى وإن كانت قد أرسلت لشخص ما لا يستخدم "جي ميل"، إذ أن الميزات الجديدة تم الترحيب بها على "تويتر"، لكن الكثيرين مازالوا يقولون إنهم لم يعثروا عليها، فيما أعلن عن أن ميزة "الحالة السرية" وضعت قيد الاستعمال يوم الثلاثاء الماضي.
واستحدثت "غوغل" الكثير من الرموز لميزات الأمن الجديدة، فيما يمكن أن تحدث الإضافة الجديدة "الرفع"، جدلا.
وسيتعرف "غوغل" على الرسائل الأكثر أهمية و"سيرفعها" إلى ثلاثة مرات في اليوم في أعلى صندوق الواردات لدى المستخدم.
إنها إنتاجية اختراق عالية لأولئك الذين يتباطؤون في ردودهم، أو يستلمون رسائل كثيرة.
وسيقدم "جي ميل" تحديثات أخرى ليساعد المستخدمين على تحسين إنتاجيتهم، بما في ذلك الردود الذكية على سطح المكتب، التي ستقترح تعابير تعتقد "غوغل" أن المستخدم يود استخدامها في كتابة رسالته.
ويتوقع ازدياد الطلبات على خيار إلغاء الاشتراك من قائمة البريد.