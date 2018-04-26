قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيدغور ليبرمان إن إسرائيل ستضرب طهران إذا هاجمت إيران تل أبيب. وجاء كلام ليبرمان خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة إيلاف السعودية في لندن.
ليبرمان يهدد بقصف طهران إذا تعرضت تل أبيب إلى هجوم إيراني
ليبرمان يهدد بقصف طهران إذا تعرضت تل أبيب إلى هجوم إيراني
وقال ليبرمان عشية لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطنن، إن إسرائيل لا تريد خوض حرب مع أحد، وإنها ستمنع أي حضور إيراني في سوريا مهما كان الثمن.
وتحدث ليبرمان أيضا عما أسماه بانخراط إسرائيل في حوار مع دول عربية لم يسمها، ووصف ذلك بالقول إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى وجود تفاهم بنسبة 75% ، ووصف الحوار بالبناء وبأنه هناك تفاهم مع دول عربية بشأن مسائل إقليمية.
وقال ليبرمان أيضا إن النظام الإيراني الحالي يعيش أيامه الأخيرة، وأن الانسحاب الأمريكي المفترض من الاتفاق النووي في 12 أيار/مايو المقبل سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني على حد قوله، فيما النظام الإيراني أنفق أكثر من 13 مليار دولار على سوريا، و ملياري دولار على حزب الله وفصائل فلسطينية.
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