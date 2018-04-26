من وحي الخيال العلمي: روبوت يتحول إلى سيارة مأهولة في دقيقة واحدة

"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي""

فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي