شاهد: محامٍ أميركي ترك مهنته من أجل الفن

يقول ناتان صوايا إنه لم يكن سعيداً في عمله القديم. كان محامياً ولكنه تخلّى عن مهنته ولجأ إلى الفن بحثاً عن سعادته. ويضيف الأميركي أن الممارسة الفنية حققت له شيئاً من رغبته. هو يعرف جيداً أنه ليس فناناً كبيراً، فألعاب التركيب (Lego) سهلة إلى حد ما، وكثيرون جمعوها في صغرهم.

لقد عمِل صوايا على إعادة إنتاج الشخصيات المشهورة حول العالم، فعلى سبيل المثال، كلّفه تركيب "الرجل الخارق" (سوبرمان) أسبوعين من العمل. هو يعمل في محترفه في لوس أنجلس الأميركية، حيث يمتلك ملايين قطع التركيب، "ليغو". عندما ينتهي من أي تمثال، لا مجال لإعادة تفكيكه، فهو يلصق القطع جيداً.

أقام صوايا معارض عديدة حول العالم منجزاً نحو 120 تمثالاً لشخصيات منها "سوبرمان" و"باتمان" (حتى أنه أنجز سيارة الأخير التي تعرف بـ "باتموبايل"). وحمل معرضه عنوان "فن الطوب" وحطّ رحاله في لندن وسيدني وروما. الوجهة المقبلة؟ باريس إذ سيتم افتتاح معرضه في التاسع والعشرين من نيسان/أبريل الجاري في "بارك دو لا فيليت".