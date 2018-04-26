بالفيديو: صناعة "السعفة الذهبية" فنّ أيضاً

ثمانية أشخاص ونحو أربعين ساعة من العمل، وبالطبع القليل من الذهب. هذا ما يتطلّبه إنتاج "السعفة الذهبية" التي توزّع في مهرجان كانّ السينمائي. وتختلف مِهن الأشخاص الذين يشاركون في عملية إنتاج السعفة بين نحّات وصائغ ودهّان، من دون أن ننسى طبعاً شاذبي الحجر الكريستاليّ الذي تقدّم عليه. ويعرف القيّمون على هذا الفن الذي يتم إنتاجه في جنيف السويسرية، أن السعفة هي بمثابة مكافئة واعتراف من اللجنة بأعمال السينمائيين المشاركين في المهرجان، ولكنهم يؤمنون كذلك بأن السعفة التي يصنعونها هي أيضاً خبرة فنية متوارثة منذ أجيال. حتى المناجم التي منها تستخرج المواد الأولية لتصنيع السعفة هي مناجم تعمل ضمن الأطر والقوانين الدولية، كما أنها تعتبر من المناجم الأقل ضرراً بالبيئة...