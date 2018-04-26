اسم ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني سيصبح علامة تجارية للمعدات والملابس الرياضية. هذا ما أقرت به ثاني أعلى محكمة في أوروبا هذا الخميس.
علامة ميسي التجارية للمعدات والملابس الرياضية.. قريبا في الأسواق
علامة ميسي التجارية للمعدات والملابس الرياضية.. قريبا في الأسواق
وأقرت المحكمة نفسها بأن شهرة ميسي تسمح له بتفادي التشابه مع العلامة التجارية الإسبانية للملابس والأدوات الرياضية “ماسي”.
لماذا تدخلت المحكمة؟
وتدخل القضاء بعد ما تقدمت شركة “ماسي” بشكوى إلى المكتب الأوروبي للاحتجاج على اسم ميسي التجاري الذي يتشابه كثيرا مع اسم الشركة الإسبانية.
ولكن المحكمة الأوروبية رفضت الدعوى القضائية التي تقدمت بها الشركة الإسبانية، مؤكدة أن اسم ميسي له من الشهرة ما يسمح بالتفرقة بين علامته التجارية والعلامة التجارية للشركة الإسبانية.
وينظر إلى ميسي البالغ من العمر 30 عاما على نطاق واسع على أنه واحد من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها واحتفل بإحراز هدفه رقم 600 في الشهر الماضي كما أنه الهداف التاريخي لبرشلونة ومنتخب بلاده الأرجنتين.
ويحق لشركة ماسي التقدم بطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.