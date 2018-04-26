أكثر من 70 دولة تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في باريس

حوالي 500 خبير و80 وزيرا من أكثر من 70 دولة ، ومعظمهم من دول عربية اجتمعوا في باريس لمناقشة سبل مكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة، خلال مؤتمر دولي عقد تحت عنوان: "لا تمويل للارهاب". وحضر المؤتمر وزراء العدل والمالية والخارجية والداخلية من دول عربية وغربية، وعدة وممثلين عن 18 منظمة دولية.

وقد أطلق المبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بهدف تنسيق الجهود للحد من تهديد الإرهاب على المدى البعيد. ويقول المنظمون الفرنسيون إن هزم تنظيم داعش عسكريا على الميدان، لم يمنع التنظيم المتطرف والقاعدة من مواصلة أنشطتهم، خاصة في مناطق غير مستقرة في أفغانستان وماليزيا والفلبين واليمن ومصر ومناطق في إفريقيا ما وراء الصحراء.