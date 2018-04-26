أكثر من 70 دولة تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في باريس

حوالي 500 خبير و80 وزيرا من أكثر من 70 دولة ، ومعظمهم من دول عربية اجتمعوا في باريس لمناقشة سبل مكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة، خلال مؤتمر دولي عقد تحت عنوان: "لا تمويل للارهاب". وحضر المؤتمر وزراء العدل والمالية والخارجية والداخلية من دول عربية وغربية، وعدة وممثلين عن 18 منظمة دولية.
وقد أطلق المبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بهدف تنسيق الجهود للحد من تهديد الإرهاب على المدى البعيد. ويقول المنظمون الفرنسيون إن هزم تنظيم داعش عسكريا على الميدان، لم يمنع التنظيم المتطرف والقاعدة من مواصلة أنشطتهم، خاصة في مناطق غير مستقرة في أفغانستان وماليزيا والفلبين واليمن ومصر ومناطق في إفريقيا ما وراء الصحراء.
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كيف يتم لتمويل؟
في هذا الصدد قال وكيل الجمهورية الفرنسي فرانسوا مولين خلال حديث أدلى به إلى إذاعة "فرانس أنفو"، إن أكثر من 400 مانح يوجدون في فرنسا، وأكثر من 300 ممن يجمعون الأموال يوجدون في تركيا ولبنان خاصة، وقد تم تحديد هوياتهم خلال السنتين الأخيرتين.
وأوضح مولين أن تمويل الإرهاب يمر عبر منصات رقمية لتجميع أرصدة، ينخرط فيها أصحاب مشاريع وأفراد يريدون الاستثمار، وفي الآن نفسه يمكن أن يستغلها أناس بتحويلها لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويتم التمويل بحسب مولين عبر البطاقات مسبقة الدفع، والهبات الموجهة إلى منظمات إنسانية، واللجوء إلى بعض الصيغ الافتراضية للدفع، بهدف أن تصل المبالغ إلى المنظمات.