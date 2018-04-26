دراسة: الشوكولاتة الداكنة تخفض التوتر وتقي من الإلتهابات وتحسن الذاكرة

للشوكولاتة السوداء منافع جمعة خاصة للدماغ وعمله. كما تقلل من حدة التوتر والالتهابات وترفع المعنويات وتقوي الذاكرة والمناعة. هذه المنافع أثبتتها دراستان قدمتا في الاجتماع السنوي للاختبارات البيولوجية، الثلاثاء، بمدينة سان دييغو.

هاتان الدراستان قام بهما باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة لوما ليندا في جنوب ولاية كاليفورنيا، تبيّن أن الشوكولاتة التي تحوي نسبة عالية من الكاكاو (أي 70% من الكاكاو على الأقل) والمحلاة بالسكر الطبيعي المستخرج من قصب السكر، لها تأثيرات إيجابية. والسبب احتواؤها على مادة الفلافونويد. وهذه المادة هي مضادة للالتهاب ومضادة للتأكسد، ولها منافع كثيرة على صحة القلب وشرايينه.