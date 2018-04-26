رسميا: السويد تبتّ في مسألة مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم 2018

الإشاعات حول احتمال مشاركة نجم نادي لوس أنجلس غالاكسي الأميركي، زلاتان إبراهيموفيتش، مع السويد في كأس العالم 2018 لم تتوقف، على الرغم من إعلان الأخير اعتزاله اللعب الدولي.

ونجحت السويد في التغلب على إيطاليا في الملحق الذي أقيمت مباريتاه في في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الفائت، لتحرمها من المشاركة في كأس العالم لأول مرة خلال ستين عام.

ولم يشارك زلاتان إبراهيموفيتش (36 عاماً) في مبارتيْ الملحق النهائي، إذ كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا في العام 2016.