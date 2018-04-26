رسميا: السويد تبتّ في مسألة مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم 2018

الإشاعات حول احتمال مشاركة نجم نادي لوس أنجلس غالاكسي الأميركي، زلاتان إبراهيموفيتش، مع السويد في كأس العالم 2018 لم تتوقف، على الرغم من إعلان الأخير اعتزاله اللعب الدولي.
ونجحت السويد في التغلب على إيطاليا في الملحق الذي أقيمت مباريتاه في في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الفائت، لتحرمها من المشاركة في كأس العالم لأول مرة خلال ستين عام.
ولم يشارك زلاتان إبراهيموفيتش (36 عاماً) في مبارتيْ الملحق النهائي، إذ كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا في العام 2016.
وانتقل إبراهيموفيتش من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى لوس أنجلس غالاكسي الأميركي في الشهر الماضي وكانت الصحافة قد أثارت احتمال عودته إلى المنتخب للمشاركة في كأس العالم الذي سيقام في روسيا في حزيران / يونيو المقبل.
وكان "إبرا" قد غرد عبر حسابه على تويتر في الخامس عشر من نيسان / أبريل الحالي وقال إن "احتمال مشاركته في المونديال مرتفع".
غير أن اللجنة الوطنية لكرة القدم في السويد وضعت حداً للإشاعات بعد نشرها اليوم بياناً على صفحتها على الانترنت قالت فيه أن قرار إبراهيموفيتش الاعتزال لا رجوع عنه.
وقال لارس ليتش المدير الرياضي في اللجنة " إبراهيموفيتش رفض اللعب لصالح المنتخب سابقاً وهو لم يغيّر رأيه. لقد تحدثت معه يوم أمس وقال لي إنه لم يغير رأيه لناحية تمثيل المنتخب. لا تزال إجابته هي نفسها، أي لا".