استخرج علماء مستحثات من بلغاريا ومقدونيا بقايا متحجرة لفيل ما قبل التاريخ، والذي يعتقد أنه سابق لحيوان الماموث، وذلك بعد أن عثر رجل على عظامه صدفة عندما كان يعمل في حقله.
العثور على بقايا متحجرة لفيل ما قبل التاريخ في مقدونيا
العثور على بقايا متحجرة لفيل ما قبل التاريخ في مقدونيا
ويقول علماء متحف العلوم الطبيعية في مقدونيا وعلماء متحف تاريخ الطبيعة في صوفيا، إنهم بدؤوا باستخراج هيكل الفيل في دولني ديزان وسط مقدونيا الجمعة الماضي. ويقدر العلماء أن الحيوان كان يزن حوالي 10 أطنان، ويبلغ من العمر 50 سنة عندما مات قبل نحو 8 ملايين سنة.
ويقول العلماء إن الحيوان الذي عثر على بقاياه هو من أسلاف الفيلة التي كانت تتنقل في المنطقة، عندما تكسوها نباتات تشبه السفانا الإفريقية.