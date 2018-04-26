تشييع جثمان الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش في غزة

وصل إلى قطاع غزة اليوم، الخميس، عبر معبر رفح البري، الذي افتتح استثنائياً، جثمان الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيا على يد مجهولين نهاية الأسبوع الماضي.
ورجّحت الشرطة الماليزية أن يكون منفذو عملية الاغتيال عاملين لصالح جهاز استخبارات شرق أوسطي.
وأقيمت في القطاع جنازة رسمية للبطش، حضرها مختلفُ الفصائل الفلسطينية وعائلة الشهيد وأصدقاؤه. وتوعد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية بقطع الأيدي التي نالت من البطش قبل البدء بمراسم التأبين.
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واحتشد المئات من سكان القطاع واستقبلوا الجثمان وأطلقوا هتافات "بالدم بالروح نفديك يا شهيد" ثم أقيم التشييع لاحقاً في المسجد العمري بمدينة جباليا شمال القطاع.
وكانت الشرطة الماليزية قد قالت إن رجلين على دراجة نارية أطلقا 14 رصاصة على المحاضر في مجال الهندسة فيما كان متوجها لتأدية صلاة الفجر ما أدى إلى مقتله على الفور.
واتهمت قيادة حركة حماس التي تدير قطاع غزة الإسرائيليين مجدداً بمقتل البطش حيث قال عضو المكتب السياسي خليل الحية "نحمل الاحتلال مسؤولية قتل العالم فادي البطش، ونقول لإسرائيل إن فاتورة الحساب بيننا ثقلت ويوم العقاب قادم لا محالة".