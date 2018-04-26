الدوري الأوروبي: أرسنال يستضيف أتليتيكو مدريد ومارسيليا يتوعد سالزبورغ بليلة في الجحيم

مواجهتان كبيرتان تشهدهما اليوم مرحلة الذهاب من نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. ويستقبل نادي أرسنال الإنجليزي أتليتيكو مدريد الإسباني على ملعب الإمارات، حيث سيحاول "الغانرز" الفوز بالمباراة، علّ المدرّب الفرنسي أرسين فنغر يحتفظ بآماله لتحقيق لقب أخير قبل خروجه النهائي من قلعة المدفعية، التي مكث فيها طويلاً.
وكان أرسنال، الذي يحتل المرتبة السادسة في الدوري المحلي، قد تفوق على آي. سي. ميلان الإيطالي في المرحلة الفائتة من منافسات الدوري الأوروبي. مع ذلك يرى بعض المراقبين أن فريق أتليتيكو مدريد لديه ما يكفي من الخبرة والعناصر الممتازة من أمثال الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني دييغو كوستا، للفوز بالمباراة.
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وكان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميون قد نجح في بناء تشكيلة متينة ومقاتلة تمكنت من نقل أتليتيكو مدريد إلى المنافسة الأوروبية، فالنادي الإسباني متواجد منذ سنوات، ومن دون غياب، في مراحل متقدمة من البطولات الأوروبية الكبرى.
الصحافة الفرنسية: سالزبورغ، أهلاً بكم في الجحيم
في مباراة أخرى يستضيف نادي أولمبيك مارساي الفرنسي نادي سالزبورغ النمساوي. وقال مدرب مارساي إن فريقه سيحاول وضع قدم في النهائي عبر تحقيق فوز عريض مساء اليوم، خصوصاً وأنه يرغب في تفادي أية تعقيدات محتملة في مباراة العودة في النمسا.
ويطمح مارساي للوصول إلى نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه فيما سيستقبل ملعب الفيلودروم 62 ألف متفرج وعدوا بتحويل ليلة النمساويين إلى ليلة في الجحيم. هذا ما كتبته صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية على غلافها الخارجي.