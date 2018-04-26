الدوري الأوروبي: أرسنال يستضيف أتليتيكو مدريد ومارسيليا يتوعد سالزبورغ بليلة في الجحيم

مواجهتان كبيرتان تشهدهما اليوم مرحلة الذهاب من نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. ويستقبل نادي أرسنال الإنجليزي أتليتيكو مدريد الإسباني على ملعب الإمارات، حيث سيحاول "الغانرز" الفوز بالمباراة، علّ المدرّب الفرنسي أرسين فنغر يحتفظ بآماله لتحقيق لقب أخير قبل خروجه النهائي من قلعة المدفعية، التي مكث فيها طويلاً.

وكان أرسنال، الذي يحتل المرتبة السادسة في الدوري المحلي، قد تفوق على آي. سي. ميلان الإيطالي في المرحلة الفائتة من منافسات الدوري الأوروبي. مع ذلك يرى بعض المراقبين أن فريق أتليتيكو مدريد لديه ما يكفي من الخبرة والعناصر الممتازة من أمثال الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني دييغو كوستا، للفوز بالمباراة.