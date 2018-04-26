روسيا تدرس صواريخ أميركية لم تنفجر خلال الهجوم على سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي الجنرال سيرغي رودسكوي أن بلاده تعمل على تسليم سوريا أنظمة دفاعي جوية في المستقبل القريب. كما سيتم تدريب ومساعدة العسكريين السوريين على استخدامها.
وفي لقاء له مع الصحفيين في موسكو، أفاد رودسكوي أيضاً أن الخبراء الروس يدرسون صاروخ كروز توماهوك الأميركي الذي لم ينفجر خلال الهجوم الثلاثي الأخير على سوريا. والهدف من هذه الدراسة هو "تحسين الصواريخ الروسية". هذا الصاروخ استولى عليه الجيش السوري وسلمه للقوات الروسية.
وحدد الجنرال الروسي عدد الصواريخ غير المنفجرة والتي استلمتها روسيا قائلاً "استلمنا صاروخين أحدهما صاروخ كروز توماهوك والثاني صاروخ هجوم دقيق يطلق جواً (...)، ويمكنكم رؤية رأس صاروخ توماهوك على الشاشة".
كما أضاف رودسكوي "جمعنا شظايا صواريخ، ودققنا بالحفر والدمار الذي نتج عنها، مما سمح لنا بالتوصل لخلاصة وهي أنه لم يتم إصابة سوى 22 هدفاً من أصل 105 أهداف معلنة".
الجنرال رودسكوي أكد ان الجنود الروس تمكنوا من "تدمير طائرتين من دون طيار تابعتين لقوات المعارضة". وكانت هاتان الطائرتان "على مسافة عشرة كيلومترات من قاعدة حميميم العسكرية".