مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية الأميركية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، الخميس، على تعيين مدير الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) مايك بومبيو وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وحصل بومبيو على تأييد 54 صوتاً في مجلس الشيوخ مقابل رفض 41 له. وبومبيو الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، كان عضواً سابقاً في مجلس النواب. وهو واجه مقاومة عنيفة في الفترة الأخيرة من الديمقراطيين القلقين من سمعته، خصوصاً فيما يتعلق بمواقفه السياسية المتشددة وتصريحاته القاسية عن المثلية الجنسية وعن الإسلام.
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وأصدرت الرئاسة الأميركية بياناً هنأت فيه بومبيو على تعيينه وزيراً للخارجية.
وجاء في البيان الذي نصّه ترامب "أنا مسرور بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مايك بومبيو ليخدم البلاد ويكون كبير دبلوماسييها. الحصول على وطنيّ بموهبة بومبيو الكبيرة، بطاقته، وبقدراته الفكرية، سيجعل من وزارة الخارجية إضافة كبرى لبلادنا في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ. لديه كلّ دعمي. واليوم أهنئه لكونه أصبح وزير الخارجية السبعين للولايات المتحدة الأميركية".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بعيد مصادقة مجلس الشيوخ على التعيين أن وزير الخارجية الجديد سيتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف في بروكسل لحضور اجتماعٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت للصحفيين "لم يسبق لوزير آخر في التاريخ الحديث أن قام بجولة خارجية بهذه السرعة بعد تعيينه. نحن في الطائرة جاهزون لزياة منظمة حلف شمال الأطلسي والسعودية وإسرائيل والأردن".
كما أكّد مجلس الشيوخ يوم الخميس تعيين بومبيو الذي أدى اليمين بعد قليل من ذلك.