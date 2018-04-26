فقدان عشرة أشخاص في سيول جنوبَ إسرائيل

قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية إن عشرة أشخاص على الأقل فقدوا بعد أن جرفتهم سيول في صحراء النقب جنوب إسرائيل، اليوم الخميس، فيما هناك سبعة مصابين آخرين في حالة حرجة.
وتبحث طائرات هليكوبتر عسكرية وقوات أمن عن المفقودين على مجرى نهر يمر عبر وادي الصدع في الطرف الجنوبي للبحر الميت بعد أن فاجأت سيول شباناً وهم في رحلة في المنطقة التي عادة ما تكون قاحلة.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- مالاوي: تقنيات ومساعدات لمواجهة خطر الفيضانات
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السيول جرفت الكثير من المشاركين في الرحلة وعددهم الإجمالي 25 شخصاً. وقال مسؤول في خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف إن سبعة على الأقل تم تحديد موقعهم لكنهم في حالة حرجة فيما يبقى الآخرون في عداد المفقودين.
وشهدت إسرائيل هطولاً غزيراً للأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وعادة ما تنقل مجاري الأنهار الجافة مياه السيول من الغرب إلى الشرق للبحر الميت ومنطقة وادي الصدع التي تمتد جنوباً في صحراء النقب.