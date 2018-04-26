سعر تذكرة السينما في السعودية أغلى من أمريكا وأوروبا

شكا المواطنون السعوديون من ارتفاع أسعار تذاكر السينما، ودعوا إلى خفض السعر ليتناسب مع دخل محدودي الدخل في البلاد كما أطلقوا هاشتاغ #تذكرة_السينما_75_ريالا اعتراضا على التفاوت الملحوظ بين سعر التذكرة ودخل المواطنين السعوديين.
لكن الأمر يخرج عن نطاق احتجاجات المواطنين الذين يتحسسون شيئا فشيئا رياح التغيير، فالأمر يكمن في استغلال الشركة الأمريكية لخطة الانفتاح السعودية الحالية التي رسمها ولي العهد محمد بن سلمان. شركة "اي أم سي" الأمريكية تعتبر أول شركة تحصل على تراخيص عرض الأفلام في المملكة.
اي ام سي قررت أن يكون سعر التذكرة 75 ريالا سعوديا أي ما يعادل 20 دولارا للفرد، وهو السعر الأعلى لأي تذكرة سينما عادية سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الأوروبية.
وبالتالي إذا أرادت أسرة سعودية مكونة من خمسة أفراد مشاهدة فيلم، فيترتب عليها دفع 375 ريالاً سعودياً (100 دولار).
وغرد الكاتب السعودي وحيد الغامدي على تويتر: "أرادت الشركة الأمريكية تحقيق أرباح عالية من الشهر الأول".
الأربعاء الماضي، تم افتتاح أول دار عرض سينمائية أبوابها رسمياً وعرضت أول فيلم بعد أربعة عقود من الحظر وصل إلى حد التحريم.
ومن المقرر افتتاح ثلاث دور سينما أخرى كجزء من خطة لافتتاح 40 دار عرض سينمائية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.
شركة AMC تتوقع زيادة في سعر التذكرة من 20 دولارا إلى 35 دولارا!
وتوقع آدم آرون، الرئيس التنفيذي شركة AMC، ارتفاعا جديدا في سعر التذكرة لتصل إلى 35 دولارًا في غضون أشهر معدودة، "حيث سيشهد رواد السينما في المملكة تجربة لأول مرة خلال 37 عامًا"، هكذا قال آرون.
آدم آرون: "إنها فرصة لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة لأول مرة منذ أجيال.. الأمر يجعلهم يفتحون محافظهم".
السعودية تستفيد أيضا
كما يرجع سعر التذكرة إلى ضريبة المبيعات المرتفعة التي تفرضها المملكة، بالإضافة إلى ال25% التي تحققها الحكومة السعودية في الأنشطة الترفيهية.
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