سرقة عمل فني من ذهب تبلغ قيمته 2.2 مليون يورو في بلجيكا

نجح سارقون بالفرار بعد اقتحامهم غاليري للفن في مدينة كنوك البلجيكية وسرقتهم منها عملاً فنياً مصنوعاً من الذهب ويقدّر سعره بـ 2.2 مليون يورو.
وكسر السارقون زجاج المعرض المصفح - وتبلغ سماكته خمسة سنتمترات - ليتمكنوا من الوصول إلى قطعة فنية اسمها "الفوضى الذهبية الطبيعية".
والعمل الفني المذكور مصنوع من 45 كيلوغراماً من الذهب (18 قيراطاً).
ونجح أحد الجيران بالتقاط فيديو تظهر فيه بعض لقطات عملية السطو.
ووصلت الشرطة إلى المعرض بعد خمس دقائق على عملية السطو، وطاردت السارقين على الطريق السريع.
وقال مصدر مسؤول في جهاز الشرطة إن السارقين تمكنوا من الفرار بعد أن سلكوا الطريق السريع في الاتجاه المعاكس، وكانت سيارتهم تسير بسرعة 220 كيلومتراً في الساعة، بمصابيح مطفأة!
أرنه كِنزه، الفنان الذي أشرف على إتمام العمل تحدث إلى يورونيوز قائلاً إن المشروع كلّفه سنتين من العمل.
وأضاف كِنزه أنه مدمّر ومحطّم لأنه بذل جهداً كبيراً في المشروع وذلك على الصعيد المالي والفني وأنه "من المستحيل أن تتم إعادة إنتاج "الفوضى الذهبية الطبيعية".
وأشار الفنان إلى أن السارقين لن يتمكنوا من بيع القطعة الفنية ولذا سيقومون بتذويب الذهب من أجل بيعه.
يذكر أخيراً أن العمل الفني تمّ إنتاجه في بلجيكا في مشروع مشترك بين الفنان وعملاق تصنيع المعادن الثمينة "هيميرلي+موله"، وأنه عرض في بلدان كثيرة منها الصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، قبل إعادته إلى وطنه الأم بلجيكا.