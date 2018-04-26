شاهد: ثوران بركان في هاواي

ثار بركان كيلواي في هاواي وأطلق حمما حمراء ودخان ساطع وأفادت وسائل الإعلام المحلية في هاواي أن ثوران البركان أرسل الحمم البركانية إلى فوهة البركان مما يزيد الأمر خطورة.
"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة"" الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"" فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
"ما زلنا نعتقد أنه من الأهمية بمكان وضع حد للأعمال العدائية ، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص. الاتحاد الأوروبي لم يكن أبدا ممثلا عسكريا نريد أن نلعب دورا سياسا وإنسانيا " وأضافت موغريني إن هناك حاجة "للعودة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة... لبدء مفاوضات سلمية ح" فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة"" الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"" فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
"ما زلنا نعتقد أنه من الأهمية بمكان وضع حد للأعمال العدائية ، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص. الاتحاد الأوروبي لم يكن أبدا ممثلا عسكريا نريد أن نلعب دورا سياسا وإنسانيا " وأضافت موغريني إن هناك حاجة "للعودة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة... لبدء مفاوضات سلمية ح" فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
شاهد: ثوران بركان في هاواي