الذكاء الاصطناعي هل نحزن أم نفرح؟

مساء الخير ...انا أحب كثيرا مطالعة الكتب... فوق ما تتصورون ... عندما أنام أحضن الكتاب ... ولكن هناك كتب أبتعد عنها ..لا اقترب منها ... حاولت كثير أن أتحدى نفسي وأقرأها ولكن لم أستطع... بمجرد أن أضع يدي على هذه النوعية من الكتب أرتجف وأتعرق وأصاب بالغثيان ( وإن لم يلحقوني بشوية بصل وصفعات متتالية سأفقد الوعي ...) التحسس لهذه الكُتب بدأ معي لما غلطت و قرأت كتاب مستقبل المهن ...لريتشارد ساسكايند وابنه دانيال ساسكايند ...بعدها بدأت أحضن عقد العمل وأدعو اللهم احفظه من الزوال ... ما ذا يقول هؤلاء ..

في العصر القريب المقبل يصبح هناك مجتمع واحد في العالم هو مجتمع الانترنت لن نحتاج في هذا المجتمع الى الأطباء, المدرسين, المهندسين, المحاسبين , المستشارين و المحامين ... الكتاب مخيف ويتوقع ما ستخفيه لنا التكنولوجيا بدءا من التواجد عن بعد الى الذكاء الاصطناعي

From telepresence to Artificial Intelligence

العدو الاول للوظائف المندثرة شيء غير محسوس ولا ملموس (لا بيتكلم ولا بيشم ولا بيسمع ولكنه بيفكر) ومثلما ما قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت أنا أفكر فإذن أنا موجود... من سيقلب المجتمع رأسا على عقب شيء اسمه بالانجليزي سوفتوير وبالعربي هو العقل الالكتروني أو برامج الكمبيوتر ...هناك من يقرأ الان ويقول أنت يا عبد الله تخرّ ف ...يا أما أكلت ضربت شمس والا عندك حمّى ... طيب اسمعوني للأخر و أعطيكم الدلائل

إذا كنت تفكر او تنوي تدرس القانون توقف حالا, لأن هذه المهنة ستزول في المستقل ولن يحتاجها العالم بنسبة تسعين بالمئة والسبب IBM Watson وهو كمبيوتر يمنحك النصيحة لمشاكلك القانونية في ثوان بنسبة دقة تضاهي تسعين بالمئة مقارنة بسبعين بالمئة لو حصلت عليها من البشر ... فتوقفوا عن دراسة القانون ... واتسون كذلك تساعد الممرضات على تشخيص السرطان عاف الله الجميع بدقة اكثر أربع مرات من الانسان...

نأتي الان إلى الصحّة , الشركات الان تتسابق لابتكار جهاز ترايكوردر Tricorder يرتبط بالهاتف و يغنيك عن الطبيب يفحص الشبكية يأخذ عينات من الدم ويفحص عملية التنفس و يحلل 54 مؤشرا حيويا وهو ما سيمكن من تشخيص أي مرض كل هذا بمبالغ زهيدة أو حتى مجانا : في السنوات القادمة سنقول مع السلامة للمؤسسات الصحيّة...

الكمبيوترات أصبحت فائقة التطور في فهم العالم في 2017 الكمبيوتر فاز على أفضل لاعب بشري في لعبة PLAY GO

أكبر شركات فندقية في العالم لا تملك مقرات

لن نبتعد بعيدا فيسبوك ثاني مستوطنة بشرية في العالم بعد الصين وقبل الهند طورت برنامجا يتعرف على الوجوه أفضل من البشر

عام الفين وثلاثين الكمبيوترات ستكون أكثر ذكاء من البشر

في 2017 السيارة ذاتية القيادة ظهرت للوجود.. في حدود العام عشرين عشرين ستتعطل صناعة السيارات , لن تحتاج الى ان تملك سيارة ستطلب خدمة السيارة بالهاتف

لن تحتاج الى موقف سيارات ولن تحتاج الى رخصة سياقة اطلب ادفع واركب

يا جماعة شكل المدينة سيتغير في المستقبل القريب المواقف ستتحول الى حدائق ..

مليون ومئتا الف شخص يموتون كل سنة في العالم بسبب الحوادث... لدينا الان حادث طريق كل مئة الف كلم... الخبر المفرح هنا هو ان الناس لن تموت أثناء السياقة .... التكنولوجيا ستنقذ هذه الارواح من الموت على الطرقات بالقيادة الذاتية ستنخفض الى حادث كل عشرة مليون كيلومتر ..تصوروا ملايين الأرواح ستنقذ من الموت كل سنة طبعا الإفلاس سيطال شركات السيارات المعروفة التي ستعاني من اجل البقاء فيما تسلا وأبل وقوقل ستحول السيارة الى كمبيوتر متحرك computer on wheels.

طبعا المهندسين في شركات السيارات الكبيرة يشعرون بالرعب من تسلا

وشركات التأمين ما ذا ستفعل في عالم ليس فيه حوادث سيارات

السيارة التي نعرفها ستختفي وتحل محلها السيارة الكهربائية في عشرين عشرين... المدن ستكون هادئة والكهرباء ستصبح رخيصة بسبب الطاقة الشمسية

الماء كذلك سيصبح رخيصا وغزيرا بسبب تحلية مياه البحر بأقل كلفة الان نحتاج الى 2 كيلوات في الساعة لإنتاج متر مكعب من الماء النظيف بكلفة زهيدة

لو فتحنا باب الطباعة الثلاثية الأبعاد لن نستطيع إغلاقه

على فكرة سعر أرخص طابعة نزل من 18 الف دولار الى 400 دولار في عشر سنوات بسرعة اكثر مئة مرة من السابق ....

في الصين أنشؤوا بناية من ستة طوابق بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

مع الأسف الشديد لبعض الناس المرموقين الذين تعودوا وربما تعودنا على تصديقهم ...

في2020 ستكون هناك تطبيقات تكشف من خلال تعبيرات الوجه الكذب تصوروا كيف سيكون عليه الوضع إذ استعمل هذا التطبيق في البرامج الحوارية السياسية...

في 2022 الزراعة المستقبلية ستستغني عن المساحات الشاشعة التي يستغل ثلاثون في المئة منها للرعي ,, في باب الزراعة الهوائية Aeroponicsأي الزراعة التي لا تحتاج الى تربة ....العالم بدأ في استزراع لحم العجل واستحداث طبق بتري

Petri dish وأبشركم ان الشركات الناشئة ستزود السوق ببروتين الحشرات ... الحشرات تحتوي على بروتينات أكثر من اللحوم

عام 2036 وحسب التقديرات سيتجاوز معدل الحياة مئة سنة إن شاء الله ...

سؤالي بعد كل هذا لماذا يُراد لنا أن نخاف من التكنولوجيا المتطورة لماذا نرتجف وتصطك أسناننا من الرجل الآلي ونقلق على مصيرنا بعد أن تنتزع منا وظائفنا... لماذا لا ننعم بالحياة السعيدة والراحة الأبدية ونترك الآلة تطعمنا وتسقينا وتعالجنا وتنقلنا وتحمينا وتعمل مكاننا وتقضي على المشكلات التي فشلنا في حلّها؟ لماذا هناك اتجاه يتعزز لزرعة بذرة الشقاق ما بين الذكاء الاصطناعي و الذكاء البشري وكأن المسألة مسألة حياة أو موت لا مجال فيها لأن يعيش أحدهما دون أن يموت الآخر وكأن الذكاء الاصطناعي ليس من صنع الإنسان

سامي مصدق

إعلامي – سما دبي

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