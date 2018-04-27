تقديم قطعة مرطبات تعلوها خريطة شبه الجزيرة الكورية في ختام قمة الكوريتين

هشم زعيما الكوريتين كرة من الشكولاته حوت بداخلها قطعة مرطبات، وقد زينت بخريطة شبه الجزيرة الكورية في إشارة إلى وحدة البلدين، وعدد من الجزر المتنازع عليها بين سيول وطوكيو، وذلك في ختام القمة التاريخية التي جمعتهما عند المنطقة العسكرية العازلة، حيث تعهد الطرفان بأن يعملا معا، بهدف التوصل إلى نزع السلاح النووي بالكامل، من شبه الجزيرة الكورية.

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ورسمت على الوجبة الحلوة التي حملت اسم "ربيع الشعب" جزر، تعرف باسم تايكشيما في اليابان ودوكتو في كوريا، وتقع على بعد نحو نصف المسافة بين الجيران الشرق آسياويين في بحر اليابان، الذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.

الرئيس الكوري الشمالي جلب معه كمية من عجين المكرونة الباردة، التي أعدت على طريقة الكوريين الشماليين في أحد مطاعم بيونغ يانغ الشهيرة، وذلك نزولا عند طلب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إين.