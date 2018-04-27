شغوف بالبنية التحتية الصناعية القديمة والسفن العتيقة، اختارت صفحة " العدسة الأوروبية" أو European Lens المصور جواو بيرناردينوjoao.bernardino@ لعرض صوره المميزة.
النسخة الثانية من العدسة الأوروبية: "المصور البرتغالي جواو برناردينو وتجربته مع الطبيعة"
النسخة الثانية من العدسة الأوروبية: "المصور البرتغالي جواو برناردينو وتجربته مع الطبيعة"
المصور والرسام جواو ولد وترعرع في البرتغال، وسرعان ما تأثر بالطبيعة وباتت عدسات كاميراته البسيطة في ذلك الوقت تبحث عن مصادر طبيعية مختلفة للإلهام، خاصة تلك التي تحكي تاريخ التحول من العصر الصناعي القديم إلى العصر المعاصر الحالي.
استحوذ اهتمام برنادينو تصوير المنظر الطبيعية ونقلها إلى صفحات يورونيوز بلغاتها المختلفة بسبب ما تنقله الصور من مشاعر نادرة.
صور الفنان البرتغالي تثير في القلوب شيئا من الهدوء وصمت عالمنا الصاخب وتتركك تتساءل: "ترى ماذا كان يقصد بهذه الصورة؟"
حوار حصري ليورونيوز
في حوار مع فريق يورونيوز، أجاب المصور على بعض الأسئلة الهامة:
كيف بدأت رحلتك مع التصوير؟
القصة بدأت في لشبونة حيث ولدت وترعرعت في مدرسة ثانوية فنية معروفة جدًا. في الأساس، بدأت بكاميرا متواضعة ثم بدأت في تطبيق بعض المعادلات الفيزيائية على التصوير الفوتوغرافي ورأيت نتيجة مذهلة.
يعود تاريخ أول آلة تصوير حصلت عليها إلى العام 1980 في دورة موسكو للألعاب الأولمبية، وكانت هدية من جدي، وقد استخدمتها لمدة 20 عامًا. أتذكر أنني استخدمتها في رحلة إلى المغرب في العام 1999، وهناك أستطيع أن أقول انني أنتجت أفلاما عن طريق بعض الصور. سلسلة الأفلام الأولى التي استمتعت بها فعلاً. ومن ثم التحقت بالجامعة ومارست التصوير الفوتوغرافي هناك، وتشبثت بأحلامي بين ثنايا صدري طوال سنوات الجامعة، كنت أحلم بأجمل الصور في العالم. ومع تقدم وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا انستغرام زاد شغفي بالتصوير الرقمي.
ما هي احتياجاتك الأساسية للسفر وما هي الكاميرا التي تستخدمها؟
- الكاميرا التي استخدمها الآن هي Fujifilm x-t20 واستخدم أيضا عدسات مختلفة من Fujinon
- 10-24mm
- 18-55mm
- 55-200mm
- وفي حين أسافر استخدم لوحة الآي باد iPad الرقمية.
ما هي المعلومة الوحيدة التي تمنيت أن تعلمها منذ بدأت مهنة التصوير؟
- ربما كان يجب علي التقاط المزيد من الصور الفوتوغرافية في البلدان التي سافرت إليها، وخاصةً في أماكن مثل اليابان لأنها بعيدة جدًا ولا أعرف متى سأعود إليها. وأشعر بالندم أيضا لعدم التقاط المزيد من الصور الحية في المغرب العربي، خصوصا أنه تغير كثيراً في السنوات العشر الماضية.
ما تصنيفك الشخصي لنفسك كمصور؟
منذ وقت ليس ببعيد، كان التواصل بين الإنسان والطبيعة واضح وهادئ. أعتقد أن الآن الأمر أصبح يشبه الصراع بين الإنسان والطبيعة، وهذا هو تصنيفي الشخصي لنفسي كمصور "الصراع بين الإنسان والطبيعة".
ما هو مكانك المفضل للتصوير؟
- أنا عاشق لكل ما هو قديم، لا أحب الشوارع والأزقة المعاصرة. أفضل أوقات التصوير هو الصباح الباكر.
المدينة الأوروبية الأفضل للتصوير في نظرك؟
- أخطط للذهاب إلى بوليا في جنوب إيطاليا، الشمال في سفالبارد، والنرويج أيضا، حيث يجب أن أذهب يوما ما.