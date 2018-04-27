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كوريا الشمالية

هل يعود مهرجان البيرة إلى بيونغ يانغ مع الانفتاح؟

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هل يعود مهرجان البيرة إلى بيونغ يانغ مع الانفتاح؟

هل يعود مهرجان البيرة إلى بيونغ يانغ مع الانفتاح؟
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reuters
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ترقب عودة مظاهر اللهو إلى كوريا الشمالية كإحدى الإشارات التي يمكن أن تؤكد على جدية الانفتاح الذي باشره اليوم زعيم البلاد بتجاوزه الخط الحدودي الفاصل باتجاه كوريا الجنوبية في خطوة تهدف إلى إعلان مرحلة جديدة من تاريخ شبه الجزيرة الكورية.

بعد أن حظر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "المرح واللهو والخمر" في البلاد مع نهاية العام المنصرم. القرار الذي جاء بعد أشهر من إلغاء مهرجان البيرة في بيونغ يانغ.

وبدت خطوة الحظر المذكورة كمحاولة من قبل كيم جونغ أون لإحكام قبضته على سكان البلاد والحد من حرياتهم واستمتاعهم بالحياة.

ونقلت وسائل الإعلام مع نهاية العام 2017، أن سلطات بيونغ يانغ حظرت أي تجمعات تتعلق بشرب الكحول أو الغناء أو الرقص أو غيرها من وسائل التسلية.

وذكر شهود عيان أن ظاهرة خلط البيرة مع الفودكا، ما شكل "كوكتيل القنبلة"، تفشت بعد العام 2010.

وأن هذا الكوكتيل يؤدي بالشخص إلى فقدان الوعي تماما وبسرعة.