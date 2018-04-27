ألمانيا تعيد النظر في أكثر من 4500 طلب لجوء بسبب التزوير

أعلن نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بي.إيه.ام.اف سيعيد النظر في 4568 قرار لجوء سياسي منحته السلطات في الفترة ما بين الأول يناير/ كانون الثاني 2013 و16 يناير/ كانون الثاني 2017.

وقال ماير العضو في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في كلمة أمام مجلس النواب الألماني بوندستاغ إنه سيتم تعليق شهادات الاعتراف بحق اللجوء عند الضرورة، وإذا ثبت أنها منحت بطريقة غير قانونية.

قرار ألمانيا هذا يأتي بعد اتهام الرئيس السابق لمكتب تابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بريمن شمال البلاد بالتزوير في منح حق اللجوء لحوالي 1200 شخص.

وفي هذا الإطار، أكد ممثل الادعاء الجمعة، أن الرئيس السابق لمكتب تابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يشتبه في أنه منح حق اللجوء لنحو 1200 شخص، غالبيتهم ينتمون للطائفة اليزيدية.