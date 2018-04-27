أبرز ردود الفعل الدولية على القمة الكورية التاريخية

البيت الأبيض
رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقمة التاريخية التي تمّ عقدها اليوم، الجمعة، بين زعيم كوريا الجنوبية مون جاي-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ-أون. وأشاد ترامب بالإعلان التاريخي حول نية الجانبين لوضع حدّ للعداء القائم بينهما.
وأضاف الرئيس الأميركي في بيان صدر عن الرئاسة الأميركية إلى أن "الأمور الجيدة تحصُل ولكنّ الأيام وحدها ستثبت ذلك".
وكان الرئيسان الكوريان قد وافقا اليوم في بيان مشترك لهما على وضع حد للحرب القائمة بين الكوريتين منذ 65 عاماً والعمل على جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح.
وزارة الخارجية البريطانية
في لندن رحّب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في بيان أصدرته وزارة الخارجية بالتطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية، ووصف القمة بين الجانبين بالتاريخية.
وقال البيان الصادر عن الوزارة أنه من واجب كوريا الشمالية أن تحترم عهودها الآن وأن تتخذ خطوات ملموسة من أجل العمل على نزع السلاح النووي.
وأضاف وزير الخارجية في البيان "سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى ذلك الوقت الذي ستتحول فيه وعودها بنزع السلاح النووي إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع".
الكرملين
وصف الكرملين اللقاء بين الزعيمين الكوريين "بالأخبار الإيجابية جداً".
وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إنها أخبار إيجابية للغاية" مذكّراً بأن الرئيس الروسي قال مراراً بأن أيّ حلّ قابل للحياة في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن أن يمرّ إلا عبر حوار مباشر بين الطرفين.
الجار والحليف الشيوعي
في الصين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الزعيمين الكوريين أظهرا شجاعة كبيرة وإن "الصين معجبة بالتصميم الذي أظهره الرئيسان خلال الاجتماع التاريخي".
كذلك عبّرت بكين عن أملها في أن "يحقق اللقاء النتائج المطلوبة وأن يكون بمثابة فاتحة لطريق جديد ودائم نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية".
وتبرز الصين كالحليف الأساسي لبيونغ يانغ منذ الحرب الكورية 1950-1953 ولكنها وافقت مؤخراً على فرض العقوبات على "الجار الشيوعي المتعب" بسبب طموحاته النووية.
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اليابان
في طوكيو وصف رئيس الوزراء الياباني، شنزو أبيه، اللقاء بالخطوة الإيجابية وعبّر عن أمله بأن تتبع هذا اللقاء خطوات ملموسة وإيجابية.
وقال أبيه في مؤتمر صحفي "إن اليابان ستراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية فيما يتعلق بوعودها لناحية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة" مضيفاً أن بلاده "ترى أن المحادثات حول نزع السلاح النووي محادثات صادقة".
وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت في العام الماضي صاروخين تجاه اليابان، حيث عبرا في مجالها الجوي، كما أن مواقف طوكيو تجاه النظام في كوريا الشمالية معروفة بتشددها.