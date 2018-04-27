أبرز ردود الفعل الدولية على القمة الكورية التاريخية

البيت الأبيض

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقمة التاريخية التي تمّ عقدها اليوم، الجمعة، بين زعيم كوريا الجنوبية مون جاي-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ-أون. وأشاد ترامب بالإعلان التاريخي حول نية الجانبين لوضع حدّ للعداء القائم بينهما.

وأضاف الرئيس الأميركي في بيان صدر عن الرئاسة الأميركية إلى أن "الأمور الجيدة تحصُل ولكنّ الأيام وحدها ستثبت ذلك".