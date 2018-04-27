الشرطة الأوروبية توجه ضربة قاسية للماكينة الدعائية لداعش

في الخامس والعشرين من نيسان / أبريل الحالي، بدأت السلطات الأمنية التابعة لست دول أوروبية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ عملية أمنية رقمية ضدّ ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.

الهدف من العملية التي استمرّت يوميْن كان تعطيل الماكينة الدعائية للتنظيم عبر الانترنت، وأشرف عليها مكتب الادعاء العام البلجيكي، مدعوماً من وحدة التعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجاست).