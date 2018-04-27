المغتربون اللبنانيون يصوتون في الانتخابات العامة

في أول انتخابات عامة لبنانية منذ تسع سنوات، توجه اللبنانيون في المهجر إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وفي القنصلية اللبنانية في دبي، وفد مئات الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى إلى المقر، حيث صوت 15% من جملة الناخبين المسجلين وعددهم 3900 ناخب في ظرف ثلاث ساعات في اليوم الأول للتصويت، بحسب القنصل اللبناني عساف ضوميط.
ويعتقد عديد اللبنانيين أن الانتخابات تبشر بالمضي قدما في المسار الديمقراطي، وأنها تمثل فرصة لضخ دماء جديدة في السياسة اللبنانية.
وتعد الخلافات القائمة في لبنان بشأن القانون الإنتخابي، من أهم الأسباب التي دفعت بتأجيل الانتخابات اللبنانية ثلاث مرات منذ 2009. وستجرى الانتخابات المقررة يوم السادس من مايو أيار داخل لبنان وفقا لقانون انتخابي جديد معقد.
وكانت السلطات اللبنانية قسمت بين مختلف الطوائف، بناء على نظام حصص تم تعديله في نهاية الحرب الأهلية التي امتدت بين 1975 و1990، ونص على أن يكون الرئيس دائما مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا وئيس البرلمان شيعيا.
وتقسم مقاعد البرلمان وعددها 128 مقعدا مناصفة، 64 منها للمسلمين بمن فيهم الدروز، و64 للمسيحيين، ويتوزع النصفان على نحو 11 طائفة. وتحظى كل منطقة بعدد المقاعد المتناسب عدد سكانها.
للمزيد على يورونيوز:
الانتخابات التشريعية اللبنانية.. بين القانون الجديد "المعقد" والتوترات المحلية
شاهد: مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان ويعودون إلى وطنهم