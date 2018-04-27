جمعة "الشباب الثائر": مقتل فلسطينيين على الأقل وإصابة المئات

للجمعة الخامسة على التوالي يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة في مظاهرات "مسيرة العودة" ، وبدأ الآلاف من الفلسطينيين في التوافد على مخيمات العودة على الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 في جمعة "الشباب الثائر".

وتتحدث تقارير إعلامية عن إصابة حوالي 25 فلسطينيا بالرصاص الاسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار هاني الثوابتة في تصريحات إعلامية لوكالة قدس برس "إن هذه الجمعة ستكون جمعة مميزة عن بقية أيام الجمعة السابقة كونها تحمل اسم الشباب الثائر الذين هم وقود هذه المسيرة".

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ودعا التوابتة الفلسطينيين إلى المشاركة بقوة في "مسيرة العودة" بمختلف فعاليتها إلى غاية تاريخ ذكرى النكبة في 15 أيار/مايو المقبل، مشددا في هذا الصدد على الطابع السلمي لهذه المظاهرات التي تعتبر رسالة قوية إلى الاحتلال الذي يراهن على تراجعها وضعف الدافعية والمشاركة".

وعلى الصعيد الدولي والدبلوماسي طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الجمعة إسرائيل بإنهاء الاستخدام المفرط لقواتها الأمنية بالقرب من الجدار العازل لقطاع غزة وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الفلسطينيين وإصابة المئات خلال الشهر الأخير.

وتشير تقارير فرق الإغاثة في فطاع غزة المعزول إلى مقتل حوالي 42 شخصا وإصابة أكثر من 5500 في محيط الجدار العازل، في حين لم تسجل أي إصايات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وقال زيد "فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد فقط الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا".

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق عن تصريحات المفوض الأممي واكتفت القول بأنها ليس لديها تعليقا الآن على بيان الأمير زيد.

أمام الحكومة الإسرائلية فسبق وان أعلنت أنها "تقوم بما هو ضروريا لمنع اختراق السياج الحدودي".

وأردف الأمير زيد قائلا "إن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة المميتة في حالات "الضرورة القصوى"، لكن يصعب فهم التهديد الذي

تمثله حجارة أو قنابل حارقة تلقى من مسافة بعيدة على قوات أمن تحظى بوسائل حماية قوية".

وورد في بيان المفوض الأممي أن عدد القتلى يشمل 35 شخصا قتلوا خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" ويبدو أنهم غير مسلحين ولا يشكلون تهديدا

محدقا بقوات الأمن الإسرائيلية، مضيفا ان حالات القتل التي سجلت قد تشكل قتلا عمدا في ظل احتلال واصفا الوضع بانتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.

وانتفض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 30 آذار/ مارس الماضي من خلال حركة احتجاجية سميت بـ "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، ومن المنتظر ان تستمر إلى غاية ذكرى النكبة في 15 أيار/ مايو، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.