شاهد: كلب مدلل يحصل على قلعة ويندسور كمأوى له

هذا هو أرتشي.. الكلب المدلل الذي قرر مالكاه سوزان ومايكل كروسلاند أن يمنحاه بيتا على هيئة قلعة ويندسور بمناسبة قرب زفاف الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة ميغان ماركل.
الزوجان اللذان يعيشان في وست يوركشير في بريطانيا متحمسان بشدة للزفاف الملكي فقررا أن يحصل كلبهما على القلعة الصغيرة حتى يعيش معهما أجواء الزفاف ليستمتع بطريقته.
مايكل كروسلاند مالك الكلب تفاجأ بحجم البيت القلعة بعد استلامه.
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واختار هاري وميغان قلعة وندسور بغرب لندن مكانا لإتمام الزفاف لأنها "مكان خاص بالنسبة لهما". وستحضر الملكة إليزابيث جدة الأمير هاري التي تبلغ من العمر 92 عاما حفل الزفاف الذي يقام في 19 مايو/ أيار المقبل.